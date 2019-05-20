Иногда даже самые сложные вопросы можно решить без особых усилий.
  1. Чтобы концы всевозможных проводов не деформировались, возьмите старые ручки, выньте металлические пружинки и наденьте на шнуры.  Пружинки надежно защитят от заломов.
  2. Свежий запах в ванной или душевой кабине будет обеспечен, если повесите на душевую штангу, в том месте, куда поднимается пар во время принятия душа, несколько веточек эвкалипта. Приобрести его можно в цветочном магазине.
  3. Уберечь от рассыпания остатки круп. Которые хранятся в шкафчике, поможет такой способ: отрежьте горлышко пластиковой бутылки, просуньте в него края пакета, заверните их наружу и закрутите крышкой.
  4. Чтобы удалить следы пластилина с обоев – прогрейте феном и удалите чистой салфеткой. Если осталось жирное пятно, аккуратно протрите его губкой, смоченной в растворе хозяйственного мыла.
  5. Очистить чугунную сковороду от нагара поможет морская или пищевая соль. Засыпьте ей пригоревшие места, накройте мокрой тряпкой и оставьте на 3 часа. Затем хорошо потрите, используя ту же соль, как абразив.
  6. Если под рукой нет антистатика, приколите ко шву одежды булавку, она будет собирать электричество на себя.
  7. Не выбрасывайте старый тюбик от помады. Вложите в него кусочек поролона и воткните швейные иглы – удобно и безопасно.
  8. Удалить с хлопчатобумажных вещей и белья белого цвета следы желтизны поможет лимон. При кипячении вещей добавьте в воду сок одного или двух лимонов, в зависимости от размера.
  9. При длительном хранении мороженного в холодильнике оно становится твердым. Как камень. Чтобы сохранить мороженое холодным, но мягким, спрячьте контейнер с десертом в зип-пакет.
  10. При укладывании бумаги для выпечки на противень она закручивается и елозит по поверхности. Этого не будет, если смазать каждый угол противня салом – хватит одного касания. Это поможет бумаге надежно держаться.