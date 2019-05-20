- Чтобы концы всевозможных проводов не деформировались, возьмите старые ручки, выньте металлические пружинки и наденьте на шнуры. Пружинки надежно защитят от заломов.
- Свежий запах в ванной или душевой кабине будет обеспечен, если повесите на душевую штангу, в том месте, куда поднимается пар во время принятия душа, несколько веточек эвкалипта. Приобрести его можно в цветочном магазине.
- Уберечь от рассыпания остатки круп. Которые хранятся в шкафчике, поможет такой способ: отрежьте горлышко пластиковой бутылки, просуньте в него края пакета, заверните их наружу и закрутите крышкой.
- Чтобы удалить следы пластилина с обоев – прогрейте феном и удалите чистой салфеткой. Если осталось жирное пятно, аккуратно протрите его губкой, смоченной в растворе хозяйственного мыла.
- Очистить чугунную сковороду от нагара поможет морская или пищевая соль. Засыпьте ей пригоревшие места, накройте мокрой тряпкой и оставьте на 3 часа. Затем хорошо потрите, используя ту же соль, как абразив.
- Если под рукой нет антистатика, приколите ко шву одежды булавку, она будет собирать электричество на себя.
- Не выбрасывайте старый тюбик от помады. Вложите в него кусочек поролона и воткните швейные иглы – удобно и безопасно.
- Удалить с хлопчатобумажных вещей и белья белого цвета следы желтизны поможет лимон. При кипячении вещей добавьте в воду сок одного или двух лимонов, в зависимости от размера.
- При длительном хранении мороженного в холодильнике оно становится твердым. Как камень. Чтобы сохранить мороженое холодным, но мягким, спрячьте контейнер с десертом в зип-пакет.
- При укладывании бумаги для выпечки на противень она закручивается и елозит по поверхности. Этого не будет, если смазать каждый угол противня салом – хватит одного касания. Это поможет бумаге надежно держаться.
