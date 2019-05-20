У обоих соперников отличная статистика поединков. Так, Головкин проиграл лишь одну встречу из 40 на профессиональном ринге, Роллс же вовсе выиграл все свои 19 боев. Это лишний раз доказывает, что нас ждет интересное противостояние с обоюдными шансами на итоговый триумф.

Встреча состоится 8 июня в легендарном Madison Squre Garden. Уже сейчас известно, что на статусный поединок распроданы практически все билеты. Несмотря на то, что встреча проходит в Нью-Йорке, совсем недалеко от родины Роллса, Головкину также обеспечена поддержка трибун. Геннадий очень популярен за океаном, поэтому значительного перевеса по количеству фанатов в одну сторону быть не должно.

Для Головкина эта первая встреча с сентября прошлого года, когда он проиграл Саулю Альваресу по решению судей. Многие рассматривают поединок с Роллсом как подготовительный. Такие слухи стали появляться из-за того, что Альварес сказал о том, что он не против в очередной раз выйти в ринг с Головкиным и вновь определить сильнейшего. Уже сейчас

принимает прогнозы на встречу с Роллсом, а также возможный поединок против Сауля.

В любом случае бой с канадцем уже совсем скоро, поэтому сейчас Геннадий сосредоточен на нем и уже после этой встречи мы узнаем, возможно ли очередное противостояние Головкина и Альвареса, ведь интерес к нему проявляют не только сами спортсмены, но и их болельщики.

Что касается предстоящего поединка, то очевидный фаворит – боксер из Казахстана. В его пользу высказываются практически все эксперты и аналитики. Многие из них полагают, что Геннадий не просто выиграет, но и сделает это досрочно, ведь в его пользу свидетельствует:

большой опыт выступлений на профессиональном ринге;

хорошее изучение техники противника;

умение быстро адаптироваться к сопернику даже по ходу боя.

Единственной проблемой может быть длинный перерыв между боями, ведь после поражения от Альвареса пройдет уже 9 месяцев. Впрочем, в профессионализме Головкина сомневаться не приходится – взвешивание продемонстрировало, что он находится в отличных кондициях.

Бой с Роллсом – это очередной шанс вернуться в элиту мирового бокса и вновь стать претендентом на титулы в своей весовой категории. Что же касается канадца, то его не назовешь «мальчиком для битья», но практически все предыдущие соперники были на порядок слабее. Болельщики могут не только с увлечением наблюдать за данной встречей, но и делать

ставки на бокс

https://1xbet.kz.

До поединка остались считанные дни, и уже совсем скоро мы узнаем, в какой форме находится Головкин и готов ли он снова бороться за звание одного из сильнейших боксеров современности.