На фото речка Саздинка Жители связывают это с глобальным проектом по расширению русел рек, на который государство выделило 6,6 млрд тенге. Берега перекопали, деревья вырубили, вместо рек огромная песочница и полусухие канавы. Руководители города и ДЧС на возмущения горожан отвечали, что проект заказали во избежание потопа. В 2017 году во время паводка вода в реках поднялась на 60 см, затопило 464 дома, десятки семей остались на улице. Аким Актюбинской области Уразалин сообщил, что проект подвергнут новой экспертизе. - В феврале водохранилища были заполнены от 30 до 50%. Как говорится, обжегшийся молоком, дуешь на воду. 2-3 года назад водохранилище заполнились до краев, началось моментальное таяние снега, и был потоп. Сейчас, опасаясь повторения таких случаев, начали сброс, но в моем понимании, он не должен быть такой интенсивный как в этом году. С учетом небольшого снежного покрова и того, что по весне почти не было дождей, мы получили то, что получили: водохранилища фактически заполнены на треть. Нужны муссонные дожди, чтобы они заполнились. В этом году угроза довольно серьезная, мы будем с сухими руслами и водоемами. Надо ждать следующей зимы и регулировать все таким образом, чтобы снег и талые воды сохранить, наполнить водохранилища. То, что русла углубили. Пусть эксперты вынесут свое решение. Депутаты мажилиса от нашего региона обратились с запросом , чтобы соответствующие органы, экспертные сообщества, вернулись к этому проекту. Есть ли альтернативные пути решения, чтобы постараться минимизировать ущерб, - сообщил глава региона. Что касается дач, аким области отметил, что поручил замакима области Мавру Абдуллину срочно заняться проблемой их водообеспечения. - К сожалению, были снесены и разрушены насосы. Эту проблема есть и ее надо решать, - дополнил Уразалин.