Сегодня мы поделимся с вами удивительно простым и народным средством, которое очищает поры, помогает избавиться от угрей и прыщей, а состоит всего из двух составляющих, доступных каждому. Они заботятся о коже, удаляя излишние загрязнения, устраняя воспаления, и даже шрамы. Кожа станет мягкой и эластичной. Класс! 2 составляющих: масло кокоса и пищевая сода. 1 ч.л соды 2 ч.л масло кокоса Приготовление: Смешиваем ингредиенты до однородности. Нанесем массу и легкими массажными движениями втираем. Оставляем на 5 минут и смываем тепленькой водичкой. После наносим увлажняющий крем. Если вы хотите, чтобы смесь обладала свойствами скраба смешайте ингредиенты в соотношении 1:1.