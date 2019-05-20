В этом году на озеленение Уральска было выделено 134 миллиона тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам главного специалиста сектора благоустройства ЖКХ и ЖИ города Уральск Бауыржана Исмагулова, в этом году на 134 миллиона тенге произведут работы не только по высадке цветов, но также на эти средства выкосят траву, осуществят прополку и полив. - Цветники будут посажены на перекрестках дорог, на площади Абая, на стыке Европа-Азия, в районе восьмой школы, на пересечении улиц Курмангазы и М. Маметовой, на площади имени Первого Президента, вблизи Дворца школьников и молодежи, на пересечении улиц Сырыма Датова и Гагарина, Сырыма Датова и Абулхаир хана, Сергея Тюленина и Шолохова, напротив Золотой церкви. Цветы уже начали высаживать. Занимается этим ТОО "Жайык Таза кала", - пояснил Бауыржан Исмагулов. Стоит отметить, что в прошлом году были сделаны новые формы для посадки цветов в виде бабочки, звезды, орла, часов, обручальных колец и в виде арок. - Работа в этом направлении будет продолжена. В основном цветы будут рассажены в виде ковров с орнаментами, - отметил Бауыржан Исмагулов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.