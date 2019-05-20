Иллюстративное фото из архива "МГ" В департаменте агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Атырауской области сообщили, что новый график работы внеждрен в пилотном режиме. В настоящее время у сотрудников АДГСПК Атырауской области рабочий день начинается в 8.30 и завершается в 17.30. - Во многих европейских странах офисы открываются с 7.00. Сотрудники уходят домой в 17.00 как в Великобритании, а то и в 16.00 как в Швейцарии. На обед госслужащим выделяется буквально полчаса. Обеденный перерыв у нас же составлял полтора часа. Мы коллегиально решили, что будет достаточно и одного часа. Таким образом, мы сохраняем 8-часовой график с сокращением обеденного перерыва и выходом на работу на полчаса раньше, - рассказали в АДГСПК. В департаменте утверждают, что это является большим преимуществом для сотрудников. - Во-первых, на дорогах меньше пробок, если приезжать на работу к половине девятого, нежели чем к 9 часам. Во-вторых, уходя с работы в 17.30, можно более эффективно балансировать личную жизнь – больше времени уделить семье, проводить время с детьми, водить их на кружки и прогулки. Вечерами можно ходить и на языковые курсы или в спортзал, то есть уделять достаточно времени саморазвитию и профессиональному совершенствованию. Если будут довольны сотрудники, будут счастливы и их семьи. А положительный настрой обязательно повлияет на мотивацию и эффективность в работе, - пояснили в департаменте по делам госслужбы. Однако пока такой режим вводится только в Агентстве. Об итогах этого пилотного проекта в обязательном порядке будет сообщено Агентством. В случае успешного проведения апробации Агентством будет рекомендовано внедрение подобного графика работы и другим госорганам. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.