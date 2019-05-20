Иллюстративное фото с сайта fermerss.ru В социальных сетях появилась информация о том, что возле поселка Таскала Таскалинского района ЗКО произошло ДТП с участием автомобиля, перевозившего животных цирка "Шок" г.Алматы. - Из машины уползли змеи, которые покусали сельчан, - говорится в сообщении. В отделе ЧС Таскалинского района заявили, что информация ложная. - 15 мая двое мужчин (34-летний житель г.Уральска и 55-летний житель района Байтерек - прим.автора) обратились за медицинской помощью после укуса змей. После осмотра они были отпущены домой. Информация о том, что змеи уползли из цирка, не соответствует действительности. Цирк в район приезжал, но ДТП с участием автомобилей цирка зарегистрировано не было, - рассказал начальник отдела ЧС Таскалинского района Мади Шауенов. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО подтвердили, что двое мужчин попали в больницу с жалобами на укус змеи. - Их доставили вечером 15 мая в Таскалинскую РБ. Первую помощь оказали, до утра они находились под наблюдением. Состояние их удовлетворительное. Отпущены домой, - сообщили в управлении здравоохранения. В областном эколого-биологическом центре рассказали, какие змеи водятся в Таскалинском районе. - Там водятся водяные ужи - совершенно черные со светлым брюхом. Обыкновенные ужи - черные с оранжевыми или желтыми пятнами на голове. Узорчатый полоз - серый со специфическим рисунком на голове. Все они неядовитые. Из ядовитых в Таскалинском районе только гадюка. Ее легко узнать по серому окрасу и зигзагообразному рисунку. Если у ужей и полоза голова овальная, то гадюка имеет треугольную форму. Никакая змея на человека нападать не будет, если человек не попытается ее поймать. Сейчас змеи выползают на солнышко погреться. Просто будьте внимательны. Если увидели змею, обойдите ее стороной, она и сама попытается уползти, никто вас догонять или нападать не станет, - рассказала заведующая отделом животного мира областного эколого-биологического центра в Уральске Татьяна Мазяркина. Кстати, даже неядовитые змеи при нападении на них могут укусить, но их укусы совершенно не опасны. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.