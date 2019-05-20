Благодаря правильно подобранной мебели и аксессуарам, а также отсутствию лишних вещей обстановка получается легкой и уютной
  1. Горшочные растения расположены на деревянной подставке в виде облагороженного пенька и табурете с деревянным, покрытым лаком, сиденьем. Все это гармонично вписывается в натуральность обстановки.
  2. Даже самая простая кровать из дерева без дополнительного декора выглядит стильно - наш пример это наглядно подтверждает. Спальное ложе смотрится почти невесомо, но вместе с тем очень уютно.
  3. Лучший выбор цвета для небольшого помещения, конечно, белый – он визуально расширяет пространство и делает его светлее. Стены и пол в спальне отделаны традиционно: покрашены – просто и бюджетно.
  4. Узкий неглубокий стеллаж, в котором уместилась большая библиотека, гармонично вписывается в пространство, не загромождая его. Идеально, если для такого шкафа есть специальная ниша.