- Горшочные растения расположены на деревянной подставке в виде облагороженного пенька и табурете с деревянным, покрытым лаком, сиденьем. Все это гармонично вписывается в натуральность обстановки.
- Даже самая простая кровать из дерева без дополнительного декора выглядит стильно - наш пример это наглядно подтверждает. Спальное ложе смотрится почти невесомо, но вместе с тем очень уютно.
- Лучший выбор цвета для небольшого помещения, конечно, белый – он визуально расширяет пространство и делает его светлее. Стены и пол в спальне отделаны традиционно: покрашены – просто и бюджетно.
- Узкий неглубокий стеллаж, в котором уместилась большая библиотека, гармонично вписывается в пространство, не загромождая его. Идеально, если для такого шкафа есть специальная ниша.
