Размер флага составит 14,5 на 29 метров. За ним будет расположена эркерная композиция из мрамора – карта Казахстана, бронзовый барс и колоннада. Также предусмотрено строительство двух иллюзорных фонтанов, которые будут расположены по обеим сторонам сооружения, подсветка и озеленение на 2 гектарах земли. - На данный момент, мы проходим этап по бетонной части, проводим инженерные коммуникации. Для строительства применяются бетон и грунт, из облицовочных материалов - гранит и мрамор. Сроки выполнения работ – конец текущего года, - рассказал инженер проекта ТОО «Кастадор» Асхат Альянов.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.