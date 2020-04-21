При таянии льда было обнаружено 400 кг мертвой рыбы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Массовый мор рыбы произошел в ЗКО (видео) Иллюстративное фото из архива "МГ" Пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Сакен Дилдахмет на своей странице в Facebook сообщил, что 19 апреля государственными инспекторами Актюбинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира осуществлен выезд в Темирский район Актюбинской области для обследования водоема Жекесай по факту гибели рыб. - В ходе обследования специалистами установлено, что водоем является запрудненной балкой, в которой имеется плотина в виде земляной насыпи. В настоящее время вода в водоеме находится в виде оврага длиной 120 м, шириной 30 м и средней глубиной 1 м. Данный водоем не входит в перечень рыбохозяйственных водоемов. Расположен в 12 км от города Темир Темирского района и в 160 км от областного центра. По наблюдениям цвет воды зеленоватый и не имеет необычных запахов. Вдоль берега в нескольких местах обнаружены мертвые частиковые виды рыб (карась), средним весом 20 гр. в количестве 300 штук. Состояние снулых рыб: разложившиеся и высушенные, - написал Сакен Дилдахмет. По информации местных жителей факт гибели рыб был зафиксирован при таянии льда. Силами местного населения собранная снулая рыба в количестве 400 кг была утилизирована. Специалистами были взяты пробы воды и рыб для лабораторных исследований. Предварительная причина гибели рыб - недостаток в воде кислорода. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  