Он контактировал с заболевшим коронавирусом, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В Оперативном штабе Госкомиссии сообщили, что коронавирусная инфекция обнаружена у двоих жителей Кызылординской области и у жителя Западно-Казахстанской области, которым 25, 32 и 36 лет. Они работают вахтовым методом в Российской Федерации. Все 3 пациента прошли пешими на автопереходе c Самарской областью РФ пост «Сырым», при проведении бесконтактной термометрии жалоб и повышение температуры не было. Согласно алгоритму, вызвана скорая помощь эпидемиологами СКП, госпитализированы в карантинный стационар. - Кроме одним из заболевших коронавирусной инфекцией является жителем г.Уральск, 60 лет, который был госпитализирован в карантинный стационар в связи с контактом с ранее заболевшим коронавирусной инфекцией, - сообщили в Оперативном штабе Госкомиссии. По результатам диагностического исследования ПЦР у всех 4 пациентов был уточнен диагноз COVID-19. Больные перегоспитализированы в областную инфекционную больницу. В настоящее время состояние больных удовлетворительное. Выявлены лица контактировавшие с больными, все взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия по поиску контактных продолжаются. На 20 апреля в ЗКО зарегистрировано 68 заболевших. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 20 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 1949, вылечились 447 человек, умерли - 19. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили до 1 мая. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. 31 марта в ЗКО был объявлен карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
60-летний житель Уральска заразился коронавирусом
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить, то наш мессенджер всегда открыт для вас!
Дана Рахметова
editor