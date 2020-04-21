Журналисты "МГ" поговорили с близкими родственниками погибшей. По приезду в поселок Круглоозерное первым делом постучались в дом, где живет мать погибшей Ольги Валентина. Дверь открыл дядя погибшей Александр. Обсуждать трагедию с посторонними людьми ему совсем не хотелось, в доме тяжелая обстановка. Он сказал, что Валентина и старшая дочь Ольги Нина уехали в город, нужного готовиться к похоронам. - У нас дома дети Ольги, они не знают, что у них не стало матери. Мы не говорим. Сейчас суета, надо готовиться к похоронам. У Ольги еще бабушка жива, вот сидит в инвалидной коляске, все время плачет, - нехотя говорит дядя погибшей Александр. - Говорить с вами не буду, тяжело нам сейчас. Последний раз ее видел две недели назад. 15 апреля ей исполнилось 39 лет. За детей не переживайте, родственников много, семья большая, вырастим уж как-нибудь. Она была два раза замужем. Вон дом второго мужа недалеко от нас, с ним и поговорите.Когда журналисты приехали к дому второго мужа Ольги Владимиру Бакаушину, он находился со своими соседями во дворе, подошел, рассказал как они жили с Ольгой. - Мы вместе прожили 10 лет и вот уже год как разошлись. Мать Ольги купила ей дом, вот она и ушла. Хорошая женщина была, но погубил алкоголь. От первого брака у нее есть дочь Нина и сын Руслан, а от меня две дочери - 11-летняя Екатерина и 10-летняя Алина. За детьми смотрела, только когда не пила. Что скрывать, первые пять лет все было нормально. Я работал дальнобойщиком, приносил неплохие деньги. Как только уезжал в рейс, она начала понемногу выпивать, а потом и пристрастилась. Да, я был против алкоголя, и не раз она писала на меня заявление в полицию, гонял ее. Хотел нормальной семьи, но не сложилось, - с сожалением говорит Владимир. Жители села поговаривают, что в день смерти Ольги ее увезли на автомобиле, а потом оставили в лесу истекать кровью. На утро один мужчина из компании, в которой была погибшая, пришел в полицию и рассказал все.Соседка матери погибшей Нурайса Соседка матери погибшей Нурайса рассказала, что Ольга была очень общительная, всегда улыбалась. - Ой, у нее в руках все "горело", а как она вкусно готовила, вы представить себе не можете. Всегда блины, пироги, разная выпечка. Детишки всегда были ухоженные и сытые. Приходила к нам по соседству. Подробности загадочной смерти мы не знаем, люди говорят, что нашли мертвой пару дней назад. Выпивала как и все только по праздникам, - отметила Нурайса.Дом погибшей Ольги Тощевой Журналистам удалось поговорить со старшей дочерью погибшей Ниной. Девушка до сих пор не может прийти в себя. Она рассказала, что ее мама посвятила всю свою жизнь детям. - В субботу вечером нас вызвали в опорный пункт полиции поселка Круглоозерное, там и оповестили, что мамы больше нет. Я считаю, что это убийство. Пусть останется на совести тех, кто это сделал. Следствие покажет, кто виновен. Пусть все будет справедливо, - говорит старшая дочь погибшей. Нина отметила, что ее мама подрабатывала поваром, и ее часто звали на дом для готовки. Тогда ей приходилось оставлять детей у бабушки. - Я всегда буду любить ее. Мама была была очень отзывчивой, общительной и доброжелательной. То, что произошло, для нас всех это шок. Я уже взрослая, мне 20 лет, все понимаю, а вот сестренки будут жить с бабушкой, им, конечно, сложнее. Но все будет хорошо, - говорит девушка.- Провожать в последний путь маму будут только самые близкие, карантин, заказывать поминальный обед в кафе мы не будем, - отметила старшая дочь погибшей. Стоит отметить, похороны Ольги Тощевой пройдут 22 апреля. Аким поселка Круглоозерное Тимур Ашигалиев отметил, что если будет необходима какая-то помощь, то власти помогут всем необходимым. - Похороны будут проходить согласно условиям режима карантина. Ничего плохого я об Ольге сказать не могу. Сейчас ведется следствие, - отметил глава поселка Круглоозерное.В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что тело женщины было найдено 18 апреля в 17.00. - Тело женщины было обнаружено в лесу, в 7 километрах от поселка Серябряково, в лесном массиве, без видимых признаков насильственной смерти. В настоящее время для установления причины смерти труп был направлен на экспертизу, после результатов которой будет принято окончательное процессуальное решение. - отметили в ведомстве. - Кроме того, установлен 28-летний мужчина, который последний раз контактировал с ней. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.