20 апреля первый заместитель акима области Нуржауган Калауов и первый заместитель начальника ДП области Канат Алиев приняли участие в очередном рейде по актюбинским дворам в целях мониторинга соблюдения режима карантина актюбинцами. - В частности, они побывали во дворах 11 микрорайона, а также микрорайона Батыс-2. В ходе рейда по дворам 11 микрорайона было выявлено, что многие жители вместе с детьми не соблюдали режим карантина и находились на улице. Им были сделаны замечания о необходимости соблюдения режима. Также участковыми инспекторами полиции были составлены административные протокола в отношении нескольких актюбинцев, которые распивали спиртные напитки прямо во дворе. Кроме того, во время рейда в 11 микрорайоне был выявлен незаконно работавший магазин разливных напитков, по данному факту также был составлен административный протокол по статье 476 КоАП РК, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области. В микрорайоне Батыс-2 во дворах многоэтажек также были выявлены факты нарушения режима карантина жителями домов, которые вместе с детьми гуляли на площадках, при этом некоторые не носили маски и защитные перчатки. Здесь также за нарушение режима были составлены административные протокола по статье 476 КоАП РК. Как известно с 6 апреля в Актобе введен режим карантина, а с 18 апреля были ужесточены меры по соблюдению карантина. Полицейскими обеспечивается соблюдение режима карантина, однако теперь к нарушителям режима, беспричинно находящихся на улицах города будут применяться более строгие меры, в том числе штрафы и аресты. Департамент полиции просит всех граждан с пониманием отнестись к принимаемым мерам и соблюдать режим карантина. Берегите себя и своих близких.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.