Остальным, кому ранее разрешалось работать, придет СМС с уведомлением, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Уральске сократили список организаций, которым разрешено работать Замакима Уральска Бекжан Тукжанов рассказал, что с сегодняшнего дня в городе ужесточили ограничительные меры. - На сегодняшний день на сайт stopcovid.kz подали заявки о продолжении деятельности порядка 12 тысяч организаций города и области  независимо от формы собственности. Из них было утверждено 7100 организаций, отказано 3900 организациям и в работе находится порядка 970 заявок. Оперативным штабом из всего списка одобренных компаний утверждены порядка 2000 организаций, чья деятельность связана с жизнеобеспечением населения и которые не могут быть остановлены. Только данным компаниям будет разрешено работать с 21 по 25 апреля, оставшимся одобренным ранее предприятиям придет СМС- уведомление о временном приостановлении деятельности, - рассказал Бекжан Тукжанов. Работникам предприятий, разрешенным работать, при передвижении по городу нужно будет при себе иметь удостоверение личности, а при перевозке грузов через блокпосты товарно-транспортную накладную, либо командировочный лист, либо доставочный лист или маршрутный лист с обязательным указанием адреса следования. - Для транспортировки медицинских работников разработаны 17 маршрутов, на которых задействовано 65 автобусов. Они выходят на линию два раза в день утром и вечером и перевозят только медработников.  Много вопросов поступает по дачам. Выезд на дачу разрешен в субботу и воскресенье. Однако согласно постановлению главного санврача, лицам старше 65 лет выход на улицу запрещен, то есть на дачу они ездить не могут, - сообщил замакима Уральска. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 21 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 1949, вылечились 447 человек, умерли - 19. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили до 1 мая. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. 31 марта в ЗКО был объявлен карантин. Число зараженных КВИ в ЗКО на утро 21 апреля достигло 68.