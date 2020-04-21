Данияр Кожан - уроженец города Алматы, но на протяжении двух лет живет в городе Нью-Йорк и является пиар-менеджером в юридической компании, которая находится на Манхэттене. – На самом деле я не переехал в США окончательно, в Казахстан, в свой родной город Алматы я приезжаю раз в два-три месяца. До переезда в Казахстане занимался организацией различных мероприятий, боев без правил «Алаш Прайд», работал на телевидении, продюсером, журналистом. Одним из крупных проектов было эксклюзивное интервью с чемпионом мира по боксу Майком Тайсоном в Астане. Закончил факультет юриспруденции. Свободно говорю на трех языках - казахский, русский и английский, - рассказывает Данияр. На вопрос, почему же он выбрал Америку, а не страны Европы, к примеру, мужчина ответил, что он всегда мечтал попасть именно в США. – Я очень люблю путешествовать, побывал во многих странах мира. Америка - это страна, в которую хотел попасть. Путешествую в основном с мамой, и в США приехал тоже с мамой. Вместе мы побывали во многих штатах, за это время удалось познакомится со многими людьми, после меня пригласили на работу в юридическую компанию "Ballon Stoll Bader" в качестве пиар-менеджера. Американцы - дружелюбный народ. Сейчас в Нью-Йорке карантин, но как в городах Казахстана запрета на выход из дома нет. Естественно, в условиях пандемии лучше находиться дома, без надобности не выходить. Во время пандемии весь мир сплотился, а американцы - очень сплочённый народ. Соблюдают все меры предосторожности, выполняют все, что советует правительство. За исключением некоторых районов как Куинс, Бронкс, ну и знаменитый район Брайтон Бич, где проживают выходцы из бывшего советского союза, вот там карантина не сильно придерживаются, гуляют по городу, по пляжу. Мы соблюдаем карантин, носим в общественных местах маски, часто моем руки всякими спиртованными антисептиками, - говорит Данияр Кожан. По словам казахстанца, как и все другие страны сейчас Америка переживает не легкие времена из-за пандемии коронавируса. Экономика страны расшатана, а количество безработных растет в геометрической прогрессии. – Нью-Йорк сейчас занимает первое место по количеству заболевших. На днях я разговаривал с адвокатом по поводу экономики США. По его словам, проблема безработицы сейчас является особенно ироничной. Примерно два месяца назад, в Соединенных Штатах были самые низкие показатели безработицы, самые низкие почти за всю историю США, по крайней мере, за последние 50 лет. Сказать, что бизнес пострадал из-за коронавируса - значит ничего не сказать, последствия его катастрофические. В первую неделю после закрытия три миллиона человек обратились за пособием по безработице. Это шокировало всех, потому что количество безработных превысило все, что когда-либо видел адвокат с многолетним стажем. Через неделю их количество выросло еще на шесть миллионов человек. Около 10 миллионов человек подали заявки в течение двух недель, а на третьей неделе добавились еще шесть миллионов человек. В общей сложности, в США число заявок на пособие по безработице за 3-4 недели превысило 16 миллионов человек с того момента, как коронавирус привел к закрытию предприятий. Очевидно, что сейчас безработных больше, чем было во время финансового кризиса в 2008 году, и даже больше, чем во времена Великой Депрессии, - рассказал Данияр Кожан. По последним данным, в Соединенных Штатах Америки инфицированы около 800 тысяч человек, около 30 тысяч из которых заболели за прошедшие сутки. Жертвами опасной инфекции стали более 40 тысяч человек. – Американские врачи говорят, что Нью-Йорк сейчас находится под огромным стрессом, люди боятся нового вируса. Больным некуда обратиться кроме госпиталя, который переполнен инфицированными больными. Многие компании перешли на дистанционную работу, в том числе и медицинские организации. С помощью специального приложения пациент получает онлайн-консультацию у доктора, и при необходимости получает назначение, не приходя в клинику. А если пациент болен и требуется его осмотреть, то врачи принимают их по одному. Он не пересекается ни с кем, кроме персонала, - рассказал Данияр. Но все же всеобщей паники на фоне пандемии в Америке не наблюдалось. Жители Нью-Йорка не стали скупать все продукты питания и запасаться туалетной бумагой. Повышения цен на продукты также не наблюдалось. По словам Данияра, правительство Америки строго следит за тем, чтобы бизнесмены не наживались на простом народе. По словам казахстанца, реальной жизнью Нью-Йорка во время пандемии заинтересовались и в редакции популярной передачи "Орел и решка". На меня вышли из редакции программы «Орел и решка», увидели мои посты в "Инстаграм", что живу я в Нью-Йорке, снимаю интересные видео и обратились с просьбой снять реальную ситуацию в Нью-Йорке. После выхода в эфир моей программы про Нью-Йорк для «Орла и решки» видео набрало очень большую популярность и хорошие отзывы, многих людей тронуло за душу. Теперь мы готовим следующий репортаж про Нью-Йорк, надеюсь, с лучшими показателями по выздоровлению, - добавил Данияр Кожан.