Иллюстративное фото с сайта informburo.kz В телеграм-канале Министерства экогологии, геологии и природных ресурсов РК сообщается, что 19 апреля в 15:12 на предприятии ТОО «Тенгизшевройл» возросло давление в печи С-511. Для снижения давления была открыта байпасная линия, в результате чего через дымовую трубу осуществлен выброс сернистого газа. Байпасирование продолжалось в течение 20 минут. Департаментом экологии по Атырауской области будет проведена внеплановая проверка в отношении Тенгизшевройл. Результаты будут сообщены дополнительно. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.