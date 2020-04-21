В уральских обменных пунктах американскую валюту продают по 433-434 тенге за доллар. Доллар вновь подорожал в Казахстане Сегодня, 21 апреля, на фоне падения цены на нефть курс доллара по итогам торгов на KASE составил 430,5 тенге. Таким образом, за сутки американская валюта подорожала на 3 тенге, а всего неделю назад курс доллара держался на уровне 425 тенге. Сегодня обменные пункты в БВУ Уральска продают доллар по 433-434 тенге, покупка составляет 428-429 тенге. По сообщению Informburo.kz, 20 апреля цена американской нефти марки WTI c поставкой в мае впервые в истории торговалась с минусом. На NYMEX торги завершились на отметке -37,63 доллара за баррель. Такое резкое падение было вызвано тем, что трейдеры распродают актив в связи с истечением срока торгов майским фьючерсом. Стоимость нефти марки Brent снизилась до 24 долларов за баррель. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  