Выплаты будут поступать в течение двух месяцев, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Заместитель акима Уральска Бекжан Тукжанов на брифинге в РСК рассказал , что по поручению президента Республики Казахстан разработан механизм, который предполагает оплату коммунальных услуг потребителям, имеющим договор с поставщиками коммунальных услуг.
Так, в регионах, где введен карантин, акиматом на лицевые (абонентские) счета
потребителей ежемесячно
будут направляться по 15 тысяч тенге в течение двух месяцев
.
На основании предложений государственных органов определены
следующие категории
получателей:
Как получить выплату
- инвалиды 1, 2, 3-х групп;
- семьи, воспитывающие детей-инвалидов;
- многодетные семьи;
- инвалиды и участники Великой Отечественной войны и лица, приравненные к инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;
- семьи лиц, погибших при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, при подготовке или осуществлении полета в космическое пространство, при спасании человеческой жизни, при охране правопорядка;
- пенсионеры с минимальной пенсией и менее;
- граждане, получающие адресную социальную помощь, в том числе одинокие пенсионеры.
По словам Бекжана Тукжанова, для получения выплаты потребителю необходимо через информационные системы или call-центр подать заявку в акимат
с указанием ИИН, социального статуса и данных по лицевому счету. Акимат проверяет предоставленные данные, и в случае достоверности производит перечисление средств на лицевой (абонентский) счет потребителя коммунальных услуг.
15 тысяч тенге будут перечислены поставщикам коммунальных услуг в пропорциях:
- Электроснабжение – 2 тысячи тенге (ТОО «БЭР»);
- Теплоснабжение – 7 тысяч тенге (АО «ЖТЭ»);
- Водоснабжение – 3 тысячи тенге (ТОО «БСА»);
- Газоснабжение – 2 тысячи тенге (ЗК ПФ АО «КТГА»);
- ТБО – 1 тысяча тенге (ТОО «ОТС»).
Напомним, первый случай
заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 20 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 1949, вылечились 447 человек, умерли - 19. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили
до 1 мая.
Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО
были зарегистрированы 29 марта. 31 марта в ЗКО был объявлен карантин
.
