Выплаты будут поступать в течение двух месяцев, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске будут снижены тарифы на коммунальные услуги Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель акима Уральска Бекжан Тукжанов на брифинге в РСК рассказал , что по поручению президента  Республики Казахстан разработан механизм, который предполагает оплату коммунальных услуг потребителям, имеющим договор с поставщиками коммунальных услуг. Так, в регионах, где введен карантин, акиматом на лицевые (абонентские) счета потребителей ежемесячно будут направляться по 15 тысяч тенге в течение двух месяцев. На основании предложений государственных органов определены следующие категории получателей:
  • инвалиды 1, 2, 3-х групп;
  • семьи, воспитывающие детей-инвалидов;
  • многодетные семьи;
  • инвалиды и участники Великой Отечественной войны и лица, приравненные к инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;
  • семьи лиц, погибших при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, при подготовке или осуществлении полета в космическое пространство, при спасании человеческой жизни, при охране правопорядка;
  • пенсионеры с минимальной пенсией и менее;
  • граждане, получающие адресную социальную помощь, в том числе одинокие пенсионеры.
Как получить выплату По словам Бекжана Тукжанова, для получения выплаты потребителю необходимо через информационные системы или call-центр подать заявку в акимат с указанием ИИН, социального статуса и данных по лицевому счету. Акимат проверяет предоставленные данные, и в случае достоверности производит перечисление средств на лицевой (абонентский) счет потребителя коммунальных услуг. 15 тысяч тенге будут перечислены поставщикам коммунальных услуг в пропорциях:
  • Электроснабжение – 2 тысячи тенге (ТОО «БЭР»);
  • Теплоснабжение – 7 тысяч тенге (АО «ЖТЭ»);
  • Водоснабжение – 3 тысячи тенге (ТОО «БСА»);
  • Газоснабжение – 2 тысячи тенге (ЗК ПФ АО «КТГА»);
  • ТБО – 1 тысяча тенге (ТОО «ОТС»).
Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 20 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 1949, вылечились 447 человек, умерли - 19. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили до 1 мая. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. 31 марта в ЗКО был объявлен карантин.  