Сегодня, 21 апреля, в редакцию "МГ" обратились жители Уральска, которые рассказали, что под окнами многоэтажного дома по проспекту Нурсултана Назарбаева, 235/1 из колодца третий час льется вода. - Звонили в КСК, в ТОО "Батыс Су Аранасы", никто не говорит, что это. Из колодца вода разливается по центральным улицам. Из кранов в квартирах течет ржавая вода. На месте нет аварийной. У нас уже паника, что происходит? - задается вопросом местная жительница Айнура. - Ведь должны как-то предупреждать население. Как сообщил директор ТОО "Батыс Су Арнасы" Каиргали Имашев, в городе начались работы по промывке труб. - Последние три года это делали не в полных объемах. Промывку мы начали с пятницы, 17 апреля. В основном работы проводятся по улице М.Маметовой , начиная с ул. Петровского. Вчера была такая же промывка по улице Курмангалиева, - сообщил руководитель ТОО "Батыс Су Аранасы".