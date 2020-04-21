Они прибыли в Уральск 20 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Массовые забастовки проходят на Тенгизском месторождении (видео) Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе акима ЗКО сообщили, что для их встречи и организации распределения по районам было определено два места: у села Чапаево и на парковке за автоЦОНом в  Уральске. - На первой точке остановки были распределены вахтовики из южных районов (Акжайыкский, Жанибекский, Жангалинский, Казталовский). Согласно спискам, прибыли 29 человек, которые проживают в этих районах. На вторую точку сбора прибыли 250 человек. У всех прибывших на руках имеется справка с отрицательным результатом экспресс-тестирования, а также инструкция по соблюдению домашнего карантина, - сообщили в пресс-службе акима ЗКО. На заседании оперативного штаба аким области дал поручение акимам районов и департаменту полиции, чтобы те проследили, как прибывшие соблюдают карантин. Напомним, 20 апреля 500 человек отказались выходить на работу на Тенгизе. Они заявили, что боятся заразиться коронавирусной инфекцией. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  