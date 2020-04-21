Иллюстративное фото из архива "МГ" В марте 2020 года 64,3 млрд тенге из ЕНПФ вложили в облигации АО ФНБ "Самрук-Казына", сообщается в обзоре инвестиционной деятельности пенсионного фонда. Средневзвешенная доходность этих облигаций составляет 12,5% годовых. Текущая стоимость облигаций квазигосударственных организаций РК за март увеличилась на 102,60 млрд тенге и составила 1,735 трлн тенге. Их доля в портфеле – 14,86%. Также в марте были размещены вклады в иностранных банках, номинированные в долларах. Средний объём сделок составил 61,66 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 1,02% годовых. Кроме того, были приобретены государственные ценные бумаги США в объёме 55,14 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 0,39% годовых. Размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2020 года составил 667,73 млрд тенге, из них 523,19 млрд тенге – это доходы от переоценки иностранной валюты. Доходность пенсионных активов ЕНПФ с начала 2020 года, составила 6,04% при инфляции 2,3%. За последние 12 месяцев реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 5,5%. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.