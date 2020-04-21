Доставка горячего питания будет осуществляться до конца карантина, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". развоз продуктов одиноким пожилым Как рассказал руководитель отдела занятости и социальных программ города Уральск Ерлан Галиев, особое внимание во время чрезвычайного положения требуется людям преклонного возраста. - В рамках "BIZBIRGEMIZ" в городе стартовала акция по доставке на дом горячего питания одиноким пожилым людям и инвалидам в возрасте от 70 лет. Инициаторами выступили акимат Уральска и филиал партии "Nur Otan" совместно с компаний «Caspian Offshore Construction Realty». Доставка горячего питания началась с 16 апреля. Ежедневно питание получают около 150 человек. Данная акция будет продолжена до конца карантина, - отметил Ерлан Галиев. Кроме того, в городе не остановлена работа по оказанию специальных социальных услуг социальными работниками отдела занятости и социальных программ. - На сегодняшний день количество получателей специальных социальных услуг составляет 896 человек. Это одиноко проживающие пенсионеры и инвалиды - 774 человека, а также дети с ограниченными возможностями – 78, лица старше 18 лет с психоневрологическими заболеваниями – 44, - пояснил Ерлан Галиев. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили до 1 мая. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. 31 марта в ЗКО был объявлен карантин. развоз продуктов одиноким пожилым развоз продуктов одиноким пожилым развоз продуктов одиноким пожилым Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено отделом занятости и социальных программ города Уральск  