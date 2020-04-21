Как рассказал руководитель филиала «Бипэк Авто» в Уральске Александр Бабошкин, группа компаний «Бипэк Авто» и «Азия Авто» предоставила 53 автомобиля в оперативные штабы городов Нур-Султан, Алматы, Усть-Каменогорск и Караганда. — Компания несет все расходы на содержание транспорта и водителей. Также и в Уральске филиалы «Бипэк Авто» и «Азия Авто» совместно с волонтерами центра по работе с молодежью развезли 70 пакетов с продуктами питания нуждающимся. Мы дальше готовы предоставлять автомобили в режиме ЧП нашим штабам. В это непростое время сложно оставаться безучастным к общему делу, — отметил Александр Бабошкин.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.