Фото с сайта informburo.kz "Президент выступит с очередным телевизионным обращением по ситуации с коронавирусом. Не секрет, что график Главы государства в последние недели был серьезно скорректирован. В стране введено чрезвычайное положение, и режим работы Президента можно назвать чрезвычайным. Резко увеличилось количество поступающей оперативной и аналитической информации, требуются незамедлительные меры реагирования. Текущая работа проходит в обновленном формате. Сегодня большинство совещаний и встреч проходит с использованием видеосвязи. Главной темой в повестке дня, конечно, остается борьба с коронавирусом", - сообщил Берик Уали. Пресс-секретарь отметил, что Касым-Жомарт Токаев ежедневно заслушивает отчеты правительства, членов Госкомиссии по чрезвычайному положению, руководителей регионов. "На днях Президент обзвонил акимов всех областей и городов республиканского значения, поставил перед ними ряд задач, связанных с поддержкой малого и среднего бизнеса, социальной защитой населения, посевной кампанией и противопаводковой работой. Эпидемиологическая ситуация в стране и мире постоянно меняется. На основе поступающей информации в ближайшее время будет принято принципиальное решение о возможном продлении режима ЧП и карантинных мер. При этом Глава государства обращает внимание на то, что, помимо антикризисного менеджмента, мы должны помнить о стратегическом планировании. ЧП рано или поздно закончится, и тогда перед нами в полный рост встанут задачи структурной перестройки экономики. Поэтому нужно ставить новые цели на средне- и долгосрочный период. Президент уже заявил, что многие программы и концепции нуждаются в обновлении. Резкое падение цен на нефть подтвердило, что нужны реформы в экономике и финансовом секторе, реальная индустриализация и цифровизация. Большие изменения ожидают сферы здравоохранения и образования. Глава государства требует выработки стратегических решений, отвечающих новым реалиям", - добавил пресс-секретарь Главы государства. Международные контакты сейчас в основном проходят по телефону либо в формате видеоконференций, как недавние саммиты ЕАЭС и ССТГ, отметил Уали. "Особенно важен оперативный обмен информацией с нашими ключевыми партнерами и соседями. В течение месяца Касым-Жомарт Кемелевич провел телефонные беседы с лидерами России, Китая, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Израиля, руководителями ООН и Европейского совета, госсекретарем США. Эти переговоры позволили оперативно и без лишней бюрократии решить ряд серьезных вопросов, связанных с возвращением наших граждан из-за рубежа, взаимной гуманитарной поддержкой, обеспечением бесперебойного транспортного сообщения, поставок продуктов и медицинского оборудования. Основная забота Главы государства - здоровье и безопасность наших граждан. Он лично призывает всех соотечественников соблюдать требования режима ЧП. Ради здоровья своих близких мы должны проявить терпение и ответственность. Как сказал недавно Касым-Жомарт Кемелевич, "без людей экономики не бывает". Поэтому никто не останется без внимания государства. По прямому поручению Президента средства на поддержку граждан выделяются из бюджета и Национального фонда. Решение всех этих вопросов Глава государства держит на постоянном контроле. Также хотел бы сообщить, что на следующей неделе Президент выступит с очередным телевизионным обращением по ситуации с коронавирусом", - заключил пресс-секретарь. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.