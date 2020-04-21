По данным РГП "Казгидромет", 22 апреля в Уральске ожидается дождь, гроза, температура воздуха днем +12 градусов, ночью +5. Также в регионе объявлено штормовое предупреждение. Ожидается гроза и усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Сильный ветер с порывами также ожидается в Атырауской и Актюбинской областях, температура воздуха днем в Атырау и Актобе составит +15 градусов, ночью около 9 градусов тепла. Дождь и гроза синоптики прогнозируют и в Мангистауской области. Днем в Актау ожидается дождь, 14 градусов тепла, ночью +10 градусов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.