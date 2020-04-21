Вечером 21 апреля в регионе подтверждено еще два случая заражения Covid-19.  До 70 увеличилось число зараженных коронавирусом в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации оперативного штаба Госкомиссии, на 20.05 (время Нур-Султана) 21 апреля в Казахстане зарегистрировано еще 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в г. Нур-Султан - 2, в г. Алматы – 3, в Западно-Казахстанской области - 2, в Мангистауской области - 1, в Костанайской области - 2. Оба зараженных жители г.Уральск, 62 и 28 лет. Они были госпитализированы в карантинный стационар, в связи с контактом с зараженным КВИ и были взяты лабораторные анализы. По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19. В настоящее время состояние больных удовлетворительное. В соответствии с утвержденным протоколом проводится лечение. Выявлены лица, контактировавшие с больными, все взяты под медицинское наблюдение. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. По состоянию на 21.04.2020 года в области выявлено 70 человек с инфекцией COVID-19. Всего в стране подтверждено 1977 случаев, из них: - в Алматы - 672, - в Нур-Султане - 392, - Кызылординской области - 151, - г. Шымкент - 103, - Карагандинской области - 101, - Акмолинской области - 82, - Атырауской области - 80, - ЗКО - 70, - Туркестанской области - 66, - Жамбылской области - 65, - Алматинской области - 53, - Павлодарской области - 33, - СКО - 30, - Актюбинской области - 27, - Костанайской области - 27, - Мангистауской области - 14, - ВКО - 11. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 20 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 1977, вылечились 489 человек, умерли - 19. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили до 1 мая. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. 31 марта в ЗКО был объявлен карантин.  