Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в оперативном штабе Госкомиссии, на 9.25 (время Нур-Султана) 22 апреля в Казахстане зарегистрировано еще 30 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в г. Нур-Султан - 8, в г. Алматы – 2, в Костанайской области - 7, в Мангистауской области - 2, в Павлодарской области - 3, в Жамбылской области - 6, в Западно-Казахстанской области - 2. Граждане, у которых обнаружена коронавирусная инфекция, это жители Западно-Казахстанской области, 40 и 43 лет, работающие по вахтовому методу в Российской Федерации. На посту "Сырым" сотрудниками СКП проведено анкетирование и бесконтактная термометрия. Жалоб не было. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача направлены в карантинный стационар для лабораторного обследования на COVID-19. По результатам диагностического исследования ПЦР был уточнен диагноз COVID-19. В настоящее время состояние больных удовлетворительное, госпитализированы в областную инфекционную больницу. Выявлены лица, контактировавшие с больными, взяты под медицинское наблюдение. В очаге заболевания проведены дезинфекционные работы. По состоянию на 22.04.2020 года в области выявлено 72 человек с инфекцией COVID-19. Всего в стране подтверждено 2025 случаев, из них: - в Алматы - 680, - в Нур-Султане - 401, - Кызылординской области - 151, - г. Шымкент - 103, - Карагандинской области - 101, - Акмолинской области - 83, - Атырауской области - 82, - Жамбылской области - 76, - ЗКО - 72, - Туркестанской области - 66, - Алматинской области - 55, - Павлодарской области - 37, -Костанайской области - 34, - СКО - 30, - Актюбинской области - 27, - Мангистауской области - 16, - ВКО - 11.