Загорелась церковь, расположенная по проспекту Аль-фараби на пересечении с улицей Розыбакиева, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на программу "Территория происшествий" на СТВ. Фото ©"Территория происшествий" Фото ©"Территория происшествий" По предварительным данным, причиной возгорания в здании Петропавловского храма стало замыкание электропроводки. Сейчас на месте пожара в Алматы работают семь расчетов, продолжают прибывать дополнительные машины. Пострадавших в результате возгорания, предварительно, нет.