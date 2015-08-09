В Алматы назначен новый аким

Ахметжан Есимов руководил городом 7 лет. О том, что президент РК Нурсултан НАЗАРБАЕВ назначил на пост акима Алматы Бауыржана Байбека, стало известно из Twitter пресс-службы Акорды. Фото с сайта rus.azattyq.org - Н.Назарбаев представил активу Алматы нового акима города - Б.Байбек, - говорится в сообщении. Нужно отметить, что ранее Бауыржан Байбек занимал пост первого заместителя председателя партии "Нур Отан". 8 августа первым заместителем председателя партии «Нур Отан» президент назначил бывшего акима ЮКО Аскара Мырзахметова. В свою очередь акимом Южно-Казахстанской области был назначен Бейбут