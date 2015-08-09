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Социум

В Алматы назначен новый аким

Ахметжан Есимов руководил городом 7 лет. О том, что президент РК Нурсултан НАЗАРБАЕВ назначил на пост акима Алматы Бауыржана Байбека, стало известно из Twitter пресс-службы Акорды. Фото с сайта rus.azattyq.org - Н.Назарбаев представил активу Алматы нового акима города - Б.Байбек, - говорится в сообщении. Нужно отметить, что ранее Бауыржан Байбек занимал пост первого заместителя председателя партии "Нур Отан". 8 августа первым заместителем председателя партии «Нур Отан» президент назначил бывшего акима ЮКО Аскара Мырзахметова. В свою очередь акимом Южно-Казахстанской области был назначен Бейбут
Marat
В Алматы назначен новый аким
Ахметжан Есимов руководил городом 7 лет. О том, что президент РК Нурсултан НАЗАРБАЕВ назначил на пост акима Алматы Бауыржана Байбека, стало известно из Twitter пресс-службы Акорды.
Фото с сайта rus.azattyq.org
Фото с сайта rus.azattyq.org
 Фото с сайта rus.azattyq.org - Н.Назарбаев представил активу Алматы нового акима города - Б.Байбек, - говорится в сообщении. Нужно отметить, что ранее Бауыржан Байбек занимал пост первого заместителя председателя партии "Нур Отан". 8 августа первым заместителем председателя партии «Нур Отан» президент назначил бывшего акима ЮКО Аскара Мырзахметова. В свою очередь акимом Южно-Казахстанской области был назначен Бейбут Атамкулов, ранее занимавший должность ответственного секретаря министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан. Бауыржан Байбек родился 19 марта 1974 года в городе Алматы. Выпускник программы "Болашақ" и имеет три высших образования: педагогическое, внешнеэкономическое и музыкальное. После окончания обучения находился на дипломатической службе в Генеральном консульстве Республики Казахстан и Посольстве Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия. С 2002 года занимал различные должности в Администрации Президента Республики Казахстан. С 2006 года - Шеф протокола президента Республики Казахстан. С 2009 года - Заместитель руководителя Администрации президента Республики Казахстан. С января 2013 года - Первый заместитель председателя партии "Нұр Отан". Имеет дипломатический ранг - "Советник I класса". Кандидат политических наук. С 2013 года член Бюро Политического совета партии "Нұр Отан". Владеет немецким и английским языками. Отмечен благодарственными грамотами президента Республики Казахстан. За вклад в развитие казахского языка и национальных видов спорта награжден почетным знаком «Тіл жанашыры» и нагрудным знаком «Елімжан». Почетный профессор «Евразийского экономического клуба ученых».

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