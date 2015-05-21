В Алматы назвавшийся капитаном КНБ хулиган избил водителя (видео)

В Алматы произошла очередная разборка на дороге: на видео, опубликованном в Сети, мужчина избил преградившего ему дорогу водителя, называя себя при этом офицером нацбезопасности. Кадр ktk.kz Запись с регистратора выложил в интернет сам пострадавший Сергей Даньков, заезжавший во двор собственного дома, сообщает КТК. Из-за узкой дороги ему пришлось притормозить, чтобы пропустить микроавтобус. В этот момент сзади стал сигналить серебристый «Субару», из которого выскочил разъяренный мужчина и без объяснения накинулся с кулаками. Свою жертву бил по лицу и требовал немедленно освободить ему путь. Пр