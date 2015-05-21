Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Без рубрики

В Алматы назвавшийся капитаном КНБ хулиган избил водителя (видео)

В Алматы произошла очередная разборка на дороге: на видео, опубликованном в Сети, мужчина избил преградившего ему дорогу водителя, называя себя при этом офицером нацбезопасности. Кадр ktk.kz Запись с регистратора выложил в интернет сам пострадавший Сергей Даньков, заезжавший во двор собственного дома, сообщает КТК. Из-за узкой дороги ему пришлось притормозить, чтобы пропустить микроавтобус. В этот момент сзади стал сигналить серебристый «Субару», из которого выскочил разъяренный мужчина и без объяснения накинулся с кулаками. Свою жертву бил по лицу и требовал немедленно освободить ему путь. Пр
Marat
В Алматы назвавшийся капитаном КНБ хулиган избил водителя (видео)
В Алматы произошла очередная разборка на дороге: на видео, опубликованном в Сети, мужчина избил преградившего ему дорогу водителя, называя себя при этом офицером нацбезопасности.
Кадр ktk.kz
Кадр ktk.kz
 Кадр ktk.kz Запись с регистратора выложил в интернет сам пострадавший Сергей Даньков, заезжавший во двор собственного дома, сообщает КТК. Из-за узкой дороги ему пришлось притормозить, чтобы пропустить микроавтобус. В этот момент сзади стал сигналить серебристый «Субару», из которого выскочил разъяренный мужчина и без объяснения накинулся с кулаками. Свою жертву бил по лицу и требовал немедленно освободить ему путь. При этом нападавший несколько раз повторил, что он якобы капитан КНБ. Пострадавший уже написал заявление. У него сотрясение мозга и разбита бровь. Дебошира сейчас разыскивают и полицейские, и сотрудники спецслужбы, на мундир которой он бросил тень. В самом департаменте КНБ уже сообщили, что герой ролика в их ведомстве не работает. К слову, это уже не первый случай, когда хамы за рулем выдают себя за работников силового ведомства. Год назад водитель, устроивший переполох на дороге, тоже заявлял, что якобы работает в КНБ. Позже его разоблачили настоящие чекисты, к которым он не имел никакого отношения. «Он настолько гневный. Я ему объясняю, рукой показываю, что машину пропускаю, но вот человек не в себе был. Хотелось бы, конечно, чтобы такого поменьше было», — высказался Сергей Даньков. Внимание, видео содержит нецензурную лексику. Lvu4qy1U6qE

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article