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В Алматы пьяная женщина без прав насмерть сбила 4-месячного ребенка

Иллюстративное фото с сайта www.info-tses.kz 2-го мая в половине седьмого вечера в алматинском микрорайоне «Калкаман» произошел вопиющий случай: 34-летняя местная жительница, не умеющая водить и находящаяся в нетрезвом состоянии, сбила 15-летнюю девочку и коляску с 4-месячным ребенком внутри. Младенец умер, сообщает Nur.kz. Как рассказал начальник управления дознания ДВД города Алматы майор полиции Рустам Абдрахманов, незадолго до случившегося женщина с подругой распивала спиртные напитки у себя дома, после чего попросила гостью научить ее водить машину. С этой целью они и отправились кататься
Marat
В Алматы пьяная женщина без прав насмерть сбила 4-месячного ребенка
Иллюстративное фото с сайта www.info-tses.kz
Иллюстративное фото с сайта www.info-tses.kz
 Иллюстративное фото с сайта www.info-tses.kz 2-го мая в половине седьмого вечера в алматинском микрорайоне «Калкаман» произошел вопиющий случай: 34-летняя местная жительница, не умеющая водить и находящаяся в нетрезвом состоянии, сбила 15-летнюю девочку и коляску с 4-месячным ребенком внутри. Младенец умер, сообщает Nur.kz. Как рассказал начальник управления дознания ДВД города Алматы майор полиции Рустам Абдрахманов, незадолго до случившегося женщина с подругой распивала спиртные напитки у себя дома, после чего попросила гостью научить ее водить машину. С этой целью они и отправились кататься по микрорайону, не подумав, к каким последствиям это может привести. На момент трагедии пьяная водитель «Тойоты Раф» двигалась по улице Лапина в северном направлении, где наехала на припаркованный на западной обочине «Мерседес», а затем, продолжив движение, сбила 15-летнюю девочку и коляску, в которой находился 4-месячный ребенок. Малыш погиб. Шокирует тот факт, что после смертельного наезда женщина не остановилась, после чего последовало еще несколько аварий. «Далее она допустила столкновение с «Фольксвагеном», что следовал ей навстречу, и, продолжив движение, совершила наезд на металлическую газовую опору, а также на припаркованную вдоль проезжей части «Тойоту Карину». Установлено, что «Тойотой Раф» управлял человек, вообще не имеющий водительского удостоверения и навыков вождения», — сообщил Абдрахманов. В полиции также отметили, что по данному факту возбуждены сразу два уголовных дела по статьям «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека» и «Допуск к управлению транспортным средством водителя, не имеющего права управления» УК РК. И водитель, и владелица «Тойоты Раф» сейчас находятся в СИЗО. В ближайшее время они предстанут перед районным судом. Сбитая 15-летняя девочка была госпитализирована в 1-ую детскую больницу с переломом голени, а 69-летний водитель «Фольксвагена» в результате столкновения получил черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Хозяева еще двух автомашин, что были сбиты «Тойотой» на обочине дороги, в момент ДТП находились вне своих транспортных средств. Примечательно, что сами виновницы инцидента не пострадали.

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