В Алматы пьяная женщина без прав насмерть сбила 4-месячного ребенка

Иллюстративное фото с сайта www.info-tses.kz 2-го мая в половине седьмого вечера в алматинском микрорайоне «Калкаман» произошел вопиющий случай: 34-летняя местная жительница, не умеющая водить и находящаяся в нетрезвом состоянии, сбила 15-летнюю девочку и коляску с 4-месячным ребенком внутри. Младенец умер, сообщает Nur.kz. Как рассказал начальник управления дознания ДВД города Алматы майор полиции Рустам Абдрахманов, незадолго до случившегося женщина с подругой распивала спиртные напитки у себя дома, после чего попросила гостью научить ее водить машину. С этой целью они и отправились кататься