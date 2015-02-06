В Алматы горит частный детский сад, который находится на пересечении улицы Тайманова и проспекта Достык, передает корреспондент Today.kz. Фото с сайта Today.kz Фото с сайта Today.kz   По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание. Пострадавших нет. На месте работают около пяти расчетов службы пожаротушения. Кроме того, присутствуют представители всех экстренных служб. Общая площадь пожара предварительно составляет 150 квадратных метров. Фото с сайта Today.kz Фото с сайта Today.kz Фото с сайта Today.kz Фото с сайта Today.kz Фото с сайта Today.kz Фото с сайта Today.kz Фото с сайта Today.kz Фото с сайта Today.kz Фото с сайта Today.kz Фото с сайта Today.kz Фото с сайта Today.kz Фото с сайта Today.kz      