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В Алматы журналистка найдена убитой в своей квартире

Фото с сайта NUR.KZ В Алматы журналистку Илону Екшембееву убил гражданский супруг. Тело женщины с ножевыми ранениями было обнаружено накануне, сообщает NUR.KZ. Полицейскими Алматы раскрыто убийство 40-летней гражданки Екшембеевой, сообщили в пресс-службе ДВД Алматы. По предварительным данным, убийство произошло на почве совместного употребления спиртных напитков и внезапно возникшей ссоры между нигде не работающей потерпевшей и ее безработным сожителем. Подозреваемый - 44-летний житель Алматы. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания ДВД. Производство по возбужденному по
Marat
В Алматы журналистка найдена убитой в своей квартире
Фото с сайта NUR.KZ
Фото с сайта NUR.KZ
 Фото с сайта NUR.KZ В Алматы журналистку Илону Екшембееву убил гражданский супруг. Тело женщины с ножевыми ранениями было обнаружено накануне, сообщает NUR.KZ. Полицейскими Алматы раскрыто убийство 40-летней гражданки Екшембеевой, сообщили в пресс-службе ДВД Алматы. По предварительным данным, убийство произошло на почве совместного употребления спиртных напитков и внезапно возникшей ссоры между нигде не работающей потерпевшей и ее безработным сожителем. Подозреваемый - 44-летний житель Алматы. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания ДВД. Производство по возбужденному по ст. 99 УК РК уголовному делу продолжается, рассказали в полиции. Женщина была найдена вчера в собственной квартире. На ее теле следователями обнаружены ножевые ранения, уточняет газета "Экспресс К". Илона Екшембеева в разные годы работала в газете "Литер", на телевидении, публиковалась в интернет-изданиях, отвечала за связи с общественностью в пресс-службе департамента внутренних дел Алматы.

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