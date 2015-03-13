В Алматы журналистка найдена убитой в своей квартире

Фото с сайта NUR.KZ В Алматы журналистку Илону Екшембееву убил гражданский супруг. Тело женщины с ножевыми ранениями было обнаружено накануне, сообщает NUR.KZ. Полицейскими Алматы раскрыто убийство 40-летней гражданки Екшембеевой, сообщили в пресс-службе ДВД Алматы. По предварительным данным, убийство произошло на почве совместного употребления спиртных напитков и внезапно возникшей ссоры между нигде не работающей потерпевшей и ее безработным сожителем. Подозреваемый - 44-летний житель Алматы. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания ДВД. Производство по возбужденному по