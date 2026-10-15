В Астане подорожает проезд в автобусах: Сколько будут платить пассажиры?

В Астане утвердили новые тарифы на общественный транспорт. Проезд при безналичной оплате будет стоить от 150 тенге, наличными – до 400 тенге. Рассказываем, сколько будут платить пассажиры и когда вступят в силу новые цены.

В Астане официально утвердили новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Стоимость поездки будет зависеть от типа маршрута и способа оплаты. На обычных городских автобусах при безналичном расчете проезд обойдется в 150 тенге, а при оплате наличными – в 300 тенге. На экспресс-маршрутах цена может достигать 400 тенге, передает МойГород

Соответствующее постановление утвердил акимат столицы. Документ предусматривает дифференцированную систему тарифов для городских, экспресс-, социально значимых и пригородных маршрутов.

Сколько будет стоить проезд в автобусах Астаны?

При оплате электронной транспортной картой или через сервисы безналичной оплаты поездка на обычном городском маршруте будет стоить 150 тенге.

На экспресс-маршрутах при безналичной оплате тариф составит 300 тенге.

Для социально значимых регулярных маршрутов стоимость также установлена на уровне 150 тенге при безналичном расчете.

На пригородных маршрутах пассажиры будут платить 13 тенге за каждый километр при электронной оплате.

Сколько придется платить наличными?

Для пассажиров, которые рассчитываются наличными, стоимость поездки будет выше.

На обычных городских маршрутах тариф составит 300 тенге, а на экспресс-маршрутах – 400 тенге.

На социально значимых маршрутах при оплате наличными проезд будет стоить 300 тенге.

Для пригородных автобусов установлен тариф 19 тенге за километр при оплате наличными.

Кто сможет ездить бесплатно?

Для пассажиров, имеющих право на льготный проезд и использующих соответствующую карту, стоимость поездки на социально значимых маршрутах останется нулевой.

Также в документе предусмотрено важное правило: если система электронной оплаты не работает, пассажир, который собирался оплатить поездку безналичным способом, имеет право на бесплатный проезд.

Когда подорожает проезд в Астане?

Постановление вступает в силу по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Ранее акимат Астаны сообщал, что стоимость поездки при безналичной оплате планируется увеличить со 110 до 150 тенге с 1 декабря 2026 года. Власти объясняли повышение ростом расходов перевозчиков, стоимости топлива, запчастей, обслуживания автобусов и заработной платы водителей.

По данным акимата, действующий тариф в столице пересматривался редко: в течение последних 12 лет стоимость проезда повышалась лишь один раз.