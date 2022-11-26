- Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента республики Казахстан, - сказал глава государства.Токаев приступил к исполнению обязанностей главы государства. Он анонсировал выборы в сенат и подписание указа о возврате всех незаконно выведенных средств в Казахстан. Внеочередные выборы президента Казахстана прошли 20 ноября. Бюллетени получили 69,43 % от общего количества граждан, включенных в списки. Самыми активными оказались жители Жетысу и Кызылординской области – явка составила свыше 81%. Наименьший интерес к выборам проявили алматинцы (менее 29%). Победу одержал Касым-Жомарт Токаев – за него проголосовали 81,31% избирателей, пришедших на выборы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
В Астане прошла инаугурация президента Токаева
Переизбранный президент дал клятву народу Казахстана. Фото Акорда Во Дворце Независимости прошла церемония инаугурации Касым-Жомарта Токаева. Он принёс присягу народу Казахстана: - Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента республики Казахстан, - сказал глава государства. Токаев приступил к исполнению обязанностей главы государства. Он анонсировал выборы в сенат и подписание указа о возврате всех незаконно выв