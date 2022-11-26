В Астане прошла инаугурация президента Токаева

Переизбранный президент дал клятву народу Казахстана. Фото Акорда Во Дворце Независимости прошла церемония инаугурации Касым-Жомарта Токаева. Он принёс присягу народу Казахстана: - Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента республики Казахстан, - сказал глава государства. Токаев приступил к исполнению обязанностей главы государства. Он анонсировал выборы в сенат и подписание указа о возврате всех незаконно выв