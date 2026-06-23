В Астане тушат пожар в 13-этажном доме ЖК «Береке»

Предположительно, пожар произошёл в ЖК «Береке» в Астане. В настоящее время сотрудники МЧС продолжают ликвидировать возгорание в 13-этажном жилом доме, расположенном на улице Отырар в районе Байконыр,, передает МойГород со ссылкой на Toppress.

По предварительным данным, информация о пострадавших на номер 112 не поступала. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, в начале этого года в кафе «Центр плова Loft» произошёл крупный пожар, в результате которого погибли 12 человек. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело, которое впоследствии направили в суд.