В Астане ветеранов ВОВ обогатят ко Дню Победы

Власти Астаны выплатят по 1 миллиону 100 тысяч тенге каждому ветерану Великой Отечественной войны, проживающему в столице в рамках празднования 70-летия Победы, сообщает Nur.kz. Фото с сайта Nur.kz По информации управления занятости и социальных программ города Астаны, на сегодняшний момент в столице проживают 210 ветеранов Великой Отечественной войны, 161 участник и 49 инвалидов ВОВ. «Из средств местного бюджета в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне ветераны получат 1 миллион 100 тысяч тенге, из средств республиканского бюджета ветеранам и инвалидам ВОВ будет вып