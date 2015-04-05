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В Астане ветеранов ВОВ обогатят ко Дню Победы

Власти Астаны выплатят по 1 миллиону 100 тысяч тенге каждому ветерану Великой Отечественной войны, проживающему в столице в рамках празднования 70-летия Победы, сообщает Nur.kz. Фото с сайта Nur.kz По информации управления занятости и социальных программ города Астаны, на сегодняшний момент в столице проживают 210 ветеранов Великой Отечественной войны, 161 участник и 49 инвалидов ВОВ. «Из средств местного бюджета в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне ветераны получат 1 миллион 100 тысяч тенге, из средств республиканского бюджета ветеранам и инвалидам ВОВ будет вып
Marat
В Астане ветеранов ВОВ обогатят ко Дню Победы
Власти Астаны выплатят по 1 миллиону 100 тысяч тенге каждому ветерану Великой Отечественной войны, проживающему в столице в рамках празднования 70-летия Победы, сообщает Nur.kz.
Фото с сайта Nur.kz
Фото с сайта Nur.kz
 Фото с сайта Nur.kz По информации управления занятости и социальных программ города Астаны, на сегодняшний момент в столице проживают 210 ветеранов Великой Отечественной войны, 161 участник и 49 инвалидов ВОВ. «Из средств местного бюджета в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне ветераны получат 1 миллион 100 тысяч тенге, из средств республиканского бюджета ветеранам и инвалидам ВОВ будет выплачено по 100 тысяч тенге», — говорится в сообщении. Помимо этого, за счет республиканского бюджета двум ветеранам из Астаны, которые примут участие в параде, посвященном празднованию 70-й годовщины Победы в Москве, будет оплачен проезд, питание и проживание. Единовременные денежные выплаты получат и труженики тыла, жены умерших инвалидов и участников ВОВ, а также все лица, приравненные по льготам и гарантиям к ветеранам ВОВ.

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