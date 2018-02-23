В Атырау 35 девушек-полицейских проходят курсы повышения квалификации

Сертификаты об окончании обучения курсантки получат к 8 марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Девушки-полицейские Атырау повышают свои знания и навыки в учебном центре управления специальной подготовки ДВД Атырауской области. По словам инструкторов и наставников, курсантки осваивают программу на отлично. Сертификаты о повышении квалификации им торжественно вручат ближе к 8 марта. Полицейские начали подоготовку 19 февраля. В казарменном положении они пробудут неделю. За эти дни инструкторы центра помогут им в освоении теоретических и практических навыков. - В основном призвали из р