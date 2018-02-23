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Социум

В Атырау 35 девушек-полицейских проходят курсы повышения квалификации

Сертификаты об окончании обучения курсантки получат к 8 марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Девушки-полицейские Атырау повышают свои знания и навыки в учебном центре управления специальной подготовки ДВД Атырауской области. По словам инструкторов и наставников, курсантки осваивают программу на отлично. Сертификаты о повышении квалификации им торжественно вручат ближе к 8 марта. Полицейские начали подоготовку 19 февраля. В казарменном положении они пробудут неделю. За эти дни инструкторы центра помогут им в освоении теоретических и практических навыков. - В основном призвали из р
gorod
В Атырау 35 девушек-полицейских проходят курсы повышения квалификации
Сертификаты об окончании обучения курсантки получат к 8 марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Девушки-полицейские Атырау повышают свои знания и навыки  в учебном центре управления специальной подготовки ДВД Атырауской области. По словам инструкторов и наставников, курсантки осваивают программу на отлично. Сертификаты о повышении квалификации им торжественно вручат ближе к 8 марта. Полицейские  начали подоготовку 19 февраля. В казарменном положении они пробудут неделю. За эти дни инструкторы центра помогут им в освоении теоретических и практических навыков. - В основном призвали из районов – сотрудникам наружной службы необходимо отработать действия в критических ситуациях. 10 инструкторам центра помогают специально приглашенный военный инструктор федерации практических стрельб, медицинские работники из центра медицины катастроф, мастер спорта международного класса, которые учат сложным приемам стрельбы, доврачебной помощи при критических ситуациях. Учебная программа включает комплекс действий, необходимых для коммуникабельности полицейских. Активно работают психологи центра, - рассказал начальник УСП ДВД Атырауской области полковник полиции Алтай БАЙСУЛТАНОВ. Центр, где обучение прошли более 500 сотрудников органов внутренних дел, действует с октября прошлого года.
Ерлан ОМАРОВ
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