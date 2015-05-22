Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

В Атырау 6-летний мальчик утонул в водопроводном колодце

Иллюстративное фото с сайта glas-gorod.ru 20 мая примерно в 20 часов в микрорайоне СМП-136 возле дома №7 в водопроводном колодце утонул 6-летний мальчик, сообщает "Акжайык". По словам менеджера по связям с общественностью КГП «Атырау су арнасы» Александра ПАСТУХОВА, накануне с колодца украли крышку люка. По сообщению пресс-службы КГП "Атырау Cу Арнасы", предприятие проводит постоянную работу по недопущению наличия открытых колодцев. Ежедневно предприятием закрывается в среднем 5-7 колодцев. Работа ведется в круглосуточном режиме. В 2015 году было закрыто 402 колодца, из них только с начала мая
Marat
В Атырау 6-летний мальчик утонул в водопроводном колодце
Иллюстративное фото с сайта glas-gorod.ru
Иллюстративное фото с сайта glas-gorod.ru
 Иллюстративное фото с сайта glas-gorod.ru 20 мая примерно в 20 часов в микрорайоне СМП-136 возле дома №7 в водопроводном колодце утонул 6-летний мальчик, сообщает "Акжайык". По словам менеджера по связям с общественностью КГП «Атырау су арнасы» Александра ПАСТУХОВА, накануне с колодца украли крышку люка. По сообщению пресс-службы КГП "Атырау Cу Арнасы", предприятие проводит постоянную работу по недопущению наличия открытых колодцев. Ежедневно предприятием закрывается в среднем 5-7 колодцев. Работа ведется в круглосуточном режиме. В 2015 году было закрыто 402 колодца, из них только с начала мая 102. Напомним, подобный случай произошел в Атырау 2 мая. Тогда в пригородном поселке Курсай ребенок утонул в соседском септике.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article