В Атырау 7-летний мальчик утонул в выгребной яме

2 мая в пригородном посёлке Курсай семилетний мальчик утонул в соседском септике, сообщает "Акжайык". Как говорят родственники и соседи погибшего ребенка, он ушел к репетитору, живущему на одной из соседних улиц. Когда малыш задержался дольше обычного, мама пошла его искать. Она обежала все прилегающие улицы и снова повторила весь привычный маршрут сына, когда увидела рюкзак ребенка у открытой крышки колодца с нечистотами соседского дома. Мать собственными руками вытащила сына на поверхность и донесла до дома, который был буквально в паре десятков метров, взрослые пытались откачать ребенка все