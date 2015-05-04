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Происшествия Социум

В Атырау 7-летний мальчик утонул в выгребной яме

2 мая в пригородном посёлке Курсай семилетний мальчик утонул в соседском септике, сообщает "Акжайык". Как говорят родственники и соседи погибшего ребенка, он ушел к репетитору, живущему на одной из соседних улиц. Когда малыш задержался дольше обычного, мама пошла его искать. Она обежала все прилегающие улицы и снова повторила весь привычный маршрут сына, когда увидела рюкзак ребенка у открытой крышки колодца с нечистотами соседского дома. Мать собственными руками вытащила сына на поверхность и донесла до дома, который был буквально в паре десятков метров, взрослые пытались откачать ребенка все
Marat
В Атырау 7-летний мальчик утонул в выгребной яме
2 мая в пригородном посёлке Курсай семилетний мальчик утонул в соседском септике, сообщает "Акжайык".
19septik2
19septik2
 Как говорят родственники и соседи погибшего ребенка, он ушел к репетитору, живущему на одной из соседних улиц. Когда малыш задержался дольше обычного, мама пошла его искать. Она обежала все прилегающие улицы и снова повторила весь привычный маршрут сына, когда увидела рюкзак ребенка у открытой крышки колодца с нечистотами соседского дома. Мать собственными руками вытащила сына на поверхность и донесла до дома, который был буквально в паре десятков метров, взрослые пытались откачать ребенка всеми доступными средствами, но было уже слишком поздно. Семья потеряла первенца, у маленького Алихана осталась 4-летняя сестренка. Руководитель пресс-службы ДВД Гульназира МУХТАРОВА считает, что причиной трагедии стала вопиющая безответственность владельцев септика, в нарушение действующих требований вынесенного за территорию частного двора и выполненного с нарушениями норм безопасности. Действительно, септик, в который, по словам соседей, сливаются нечистоты сразу из двух больших домов, выстроенных в одном дворе, в данном случае - просто выкопанная на улице яма в грунте глубиной около 2 метров, устье которой прикрыто большой автошиной, а вместо крышки лежит деревянный круг. Некоторые полагают, что ребенок мог наступить на ничем не закрепленный край крышки и провалиться под собственным весом внутрь. А возможно, что она была просто снята в тот день (очевидцы утверждают, что кусок ракушеблока на ней и обрывок предупредительной ленты появились уже после трагедии), и ребенок мог в неё что-то обронить и попытаться вынуть. Семья убита горем и никаких заявлений, в том числе о возбуждении уголовного дела, пока не делала. Вероятно, причины смерти малыша выяснит следствие, если оно будет назначено.
ребенок утонул

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