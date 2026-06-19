После проверки прокуратуры аренду снизили на 30-40%, а виновных в завышении оплаты наказали.

В прокуратуре Атырауской области прошла встреча с предпринимателями, работающими на территории исправительных учреждений. Одной из главных проблем, поднятых на встрече, стала завышенная арендная плата за производственные помещения. Проверка показала, что при расчете аренды допускались нарушения: неправильно определялось назначение помещений, уровень их комфортности и организационно-правовая форма бизнеса. В результате предприниматели платили больше положенного.

После вмешательства прокуратуры Департамент государственного имущества пересчитал арендную плату. Для предпринимателей она снизилась на 30-40%. Так, для ТОО "ЭРТРИ", где работает швейный цех и трудоустроены 15 осужденных, ежемесячная аренда уменьшилась с 71 до 45 тысяч тенге, а годовая - с 856 до 547 тысяч тенге.

Всего по акту прокурорского надзора были защищены права 14 предпринимателей. Виновные должностные лица привлечены к ответственности. В настоящее время уровень занятости осужденных в женской колонии Атырауской области составляет 80%.