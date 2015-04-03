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Социум

В Атырау более 100 несовершеннолетних совершили административные правонарушения

Иллюстративное фото с сайта alcogolizm.com Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД Атырауской области. С 1 по 10 апреля по республике проводится оперативно профилактическое мероприятие «Подросток». За двое суток в органы внутренних дел Атырауской области доставлены более 100 несовершеннолетних, из которых 76 - за совершение административного правонарушения, 2 - за уклонения от учебы, 1 - за употребление алкогольных напитков, 12 - за безнадзорность и беспризорность. На учет поставлены 6 неблагополучных семей. Сотрудниками ИДН УВД города Атырау выявлен ф
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В Атырау более 100 несовершеннолетних совершили административные правонарушения
Иллюстративное фото с сайта alcogolizm.com
Иллюстративное фото с сайта alcogolizm.com
 Иллюстративное фото с сайта alcogolizm.com Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД Атырауской области. С 1 по 10 апреля по республике проводится оперативно профилактическое мероприятие «Подросток». За двое суток в органы внутренних дел Атырауской области доставлены более 100 несовершеннолетних, из которых 76 - за совершение административного правонарушения, 2 - за уклонения от учебы, 1 - за употребление алкогольных напитков, 12 - за безнадзорность и беспризорность. На учет поставлены 6 неблагополучных семей. Сотрудниками ИДН УВД города Атырау выявлен факт продажи спиртных напитков несовершеннолетнему. Продавщица одного из магазинов, расположенного в областном центре, продала 16-летнему подростку сигареты, за это на женщину оформлен административный протокол по статье 133 КоАП РК - "Продажа табака несовершеннолетнему". Привлечена к административной ответственности администратор одного из ресторанов за то, что в их заведении находился 17-летний подросток. На родителей несовершеннолетнего был составлен протокол по ст. 442 КоАП РК - "Нахождение несовершеннолетнего в развлекательном заведении в ночное время". В ходе ОПМ сотрудниками криминальной полиции был выявлен факт вовлечения несовершеннолетнего в преступную деятельность За вовлечение 17-летнего парня в совершение кражи местный житель 1984 г.р. привлечен к уголовной ответственности.
несовершеннолетние административное нарушение

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