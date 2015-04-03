В Атырау более 100 несовершеннолетних совершили административные правонарушения

Иллюстративное фото с сайта alcogolizm.com Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД Атырауской области. С 1 по 10 апреля по республике проводится оперативно профилактическое мероприятие «Подросток». За двое суток в органы внутренних дел Атырауской области доставлены более 100 несовершеннолетних, из которых 76 - за совершение административного правонарушения, 2 - за уклонения от учебы, 1 - за употребление алкогольных напитков, 12 - за безнадзорность и беспризорность. На учет поставлены 6 неблагополучных семей. Сотрудниками ИДН УВД города Атырау выявлен ф