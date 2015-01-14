Аким города Атырау Нурлыбек ОЖАЕВ пригласил специально из Астаны компанию «Казинтерсофт», которая предложила установить систему наблюдения за движением общественного транспорта. avtobusint1Установка системы будет позволит избежать многих проблем с движением общественного транспорта. Жители смогут получать информацию о работе системе по интернету или по сотовой связи. То есть, не выходя из дома, можно будет  узнать, где находится на данный момент интересующий вас автобус. Можно получить информацию и том, какие автобусы на данный момент занимаются пассажирской перевозкой, сколько времени занимает проезд из одной точки города в другой. Новая система заинтересовала властей города. Осталось только решить проблему с финансированием установки системы. - У нас есть микроавтобусы, которые занимаются пассажироперевозками с явным перегрузом. Говорят, что таким образом они зарабатывают деньги. Ко мне приходят компании-перевозчики с требованиями о повышении тарифа, и при этом говорят о том, что автобусы не покрывают затрат. В этом смысле мне понравилась система «Казинтерсофта». Поэтому я пригласил представителей компании  в наш город, - рассказал Нурлыбек ОЖАЕВ. avtobusint2 avtobusint3 avtobusint4