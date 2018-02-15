В Атырау для предпринимателей, пострадавших от вымогателей, открыли горячую линию

"Горячая линия" направлена на защиту прав бизнес-сообщества, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". donbass.ru О действующих телефонах доверия для предпринимателей сообщили сотрудники ДВД в ходе встречи с представители малого и среднего бизнеса Атырауской области. По словам сотрудника управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Атырауской области Аслан КАЛЕКЕНОВА, за последние три года фактов вымогательства в отношении бизнесменов Атырауской области не зарегестрировано. В случаях вымогательства нужно обратиться в полицию по телефонам: 98 - 21-33 и 98 -23 -33. Ерлан ОМАРОВ