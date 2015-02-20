Иллюстративное фото с сайта www.om-saratov.ruОбвиняемые 1995 и 1998 годов рождения были признаны виновными по статье 233-1, ч. 2 УК РК - «Пропаганда терроризма либо экстремизма или публичные призывы к совершению акта терроризма с использованием средств массовой информации». - Осужденные по интернету через различные сайты просматривали и скачивали видео, пропагандирующее «вооруженный джихад» и призывающее мусульман к военным действиям в Сирии против государственной власти и вооруженных сил этой страны. Эти видео они скачивали на свои сотовые телефоны, затем показывали сверстникам и призывали их вступить в ряды моджахедов, - сообщил. Суд приговорил их к пяти годам лишения свободы каждого. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 суток.