В Атырау едва не умер ребенок, проглотивший монету

Благодаря оперативным действиям медиков 4-летний мальчик остался жив, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК. 18 ноября в 2.00 в приемную Атырауской областной детской больницы поступил 4-летний мальчик. Первые симптомы указывали на тяжелое состояние маленького пациента. Глотка и пищевод ребенка были заблокированы, некий предмет препятствовал проходимости еды. Выяснилось, что ребенок проглотил монету номиналом в 100 тенге. Врачи детской областной больницы немедленно вызвали на работу эндоскописта Ербола Тулегенова. Врач оперативно извлек монету с помощью эндоскопического у