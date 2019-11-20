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Социум

В Атырау едва не умер ребенок, проглотивший монету

Благодаря оперативным действиям медиков 4-летний мальчик остался жив, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК. 18 ноября в 2.00 в приемную Атырауской областной детской больницы поступил 4-летний мальчик. Первые симптомы указывали на тяжелое состояние маленького пациента. Глотка и пищевод ребенка были заблокированы, некий предмет препятствовал проходимости еды. Выяснилось, что ребенок проглотил монету номиналом в 100 тенге. Врачи детской областной больницы немедленно вызвали на работу эндоскописта Ербола Тулегенова. Врач оперативно извлек монету с помощью эндоскопического у
Дана Рахметова
В Атырау едва не умер ребенок, проглотивший монету
Благодаря оперативным действиям медиков 4-летний мальчик остался жив, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК.
18 ноября в 2.00 в приемную Атырауской областной детской больницы поступил 4-летний мальчик. Первые симптомы указывали на тяжелое состояние маленького пациента. Глотка и пищевод ребенка были заблокированы, некий предмет препятствовал проходимости еды. Выяснилось, что ребенок проглотил монету номиналом в 100 тенге. Врачи детской областной больницы немедленно вызвали на работу эндоскописта Ербола Тулегенова. Врач оперативно извлек монету с помощью эндоскопического устройства. – Приблизительно в два часа ночи мне поступил звонок с работы. Когда мне разъяснили ситуацию, я сразу же отправился в больницу. Диаметр монеты номиналом в сто тенге может заблокировать пищевод не только маленького ребенка, но и взрослого человека. Однако благодаря своевременному обращению родителей за медицинской помощью, а также оперативному реагированию наших специалистов, были проведены необходимые медицинские процедуры, и ребенок остался жив. Сейчас у малыша все хорошо, – сказал врач Ербол Тулегенов. – Я даже не заметила, что мой ребенок проглотил эту монету, но когда поняла, что что-то изменилось, и его состояние стало ухудшаться, я вызвала скорую помощь, которая оперативно доставила моего сына в больницу, и он выжил. Выражаю огромную благодарность персоналу скорой помощи и врачам детской больницы, – рассказала мама ребенка. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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