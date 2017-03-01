Сегодня группа из 30 представительниц разных стран мира посетила завод по переработке шерсти в Атырау. - Нам интересно в Казахстане абсолютно все - от кухни до традиций и обычаев. К сожалению, не многие идут нам на встречу. Поэтому приходится знакомиться с Казахстаном самостоятельно, - рассказывает специалист по межкультурным связям и коммуникациям Татьяна ГРЕЙНДЖЕР. Татьяна путешествует по миру вместе с мужем. Переезд в Атырау стал тринадцатым по счету. В нефтяную столицу Казахстана они перебрались их Техаса, туда в свою очередь - из Голландии. - У нас есть свой неформальный клуб общения, где мы делимся друг с другом о информацией о предстоящих интересных мероприятиях, которые проходят в Атырау. Ходим в музеи, изучаем историю старого Гурьева. Каждую среду мы проводим экскурсии в необычные места, - рассказывает Татьяна ГРЕНДЖЕР. По словам иностранцев, среди которых есть представители разных профессий, в настоящее время очень не хватает общения с местным населением, общих мероприятий как для взрослых, так и для детей, где была бы языковая практика и происходил обмен опытом в разных сферах жизни. - Поскольку у жен экспатов нет разрешения на работу, мы с удовольствием бы выступали волонтерами - принимали участие в различных акциях, праздниках, мероприятиях, - делится Татьяна. Сегодня в планах у женщины попробовать голову барана, приготовить шубат, изучить этимологию самых популярных ругательств на казахском языке, выучить традиционный этикет за дастарханом. - Наше знакомство с Атырау и с Казахстаном продолжится, но нам уже не хочется это делать самостоятельно, вслепую, хочется прийти к общему межкультурному диалогу, - надеется Татьяна. К слову, на заводе женщины познакомились с процессом производства пледов и одеял и даже смогли приобрести продукцию отечественного производства. В завершении экскурсии иностранные гости поздравили казахстанцев с Днем благодарности и выразили признательность за гостеприимство.