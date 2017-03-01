Многочисленные жалобы поступили в редакцию газеты "МГ" от жителей микрорайона Коктем, проживающих по адресу: Мункеулы, 77. - Мы заселились по программе для государственных служащих, так радовались, что будем жить в новой квартире. Но счастье наше длилось недолго, до первых дождей. Заселение было в июле, а в сентябре начал протекать потолок. Теперь понимаем, что дом построен некачественно. С наступлением первых морозов у нас начал намерзать лед внутри балкона. Мы столько раз обращались к застройщику и все безрезультатно, даже ходили на день открытых дверей акимата со своими жалобами, - рассказала жительница новостройки Фарида ЛУКПАНОВА. Жители новостройки утверждают, что проект изначально сделан неправильно, много недочетов в строительстве. В угловых квартирах на стенах образовалась сырость, в квартирах затхлый запах. - У нас угловая квартира, это просто ужасно, как нам пришлось зимовать в этом году. От сырости у моей дочери началась страшная аллергия. Только 20 тысяч тенге мы потратили на ее лечение, я могу предоставить все документы из больницы. Мы поставили диван к стене, и даже там я не могу спать, потому что дует даже сквозь стены, на которых стали появляться трещины, - рассказала еще одна из жительниц новостройки Бибихан ТОЛЕБАЕВА. Новоселы опасаются выходить на свои балконы, там собирается вода и отваливается штукатурка. - Я жительница этого дома, моя квартира находится на втором этаже. У меня в ванной комнате находится стояк, который не спускается на первый этаж, а просто его развернули вдоль стены и вывели из квартиры. Ну это же ненормально. С этой проблемой обращалась и в отдел строительства, и в "Казстройпроект". Через 5 месяцев после заселения кто-то из соседей сверху смыл камень, который насквозь пробил стояк, все затопило. Самой пришлось все менять и за все платить, - рассказала Кымбат ГУСМАНОВА. Как пояснила директор строительной фирмы Валентина МИХНО, компания соглашается, что в этом доме есть некоторые недочеты. - К примеру, могу сказать, выделяется конденсат на балконах из-за разности температур, потому что по проекту установлен одинарный стеклопакет. Все недостатки мы устраняем и будем устранять в течение гарантийного срока. А по поводу трещины, которая образовалась на этой девятиэтажкеи, жильцам не стоит волноваться: это всего лишь температурный шов, - отметила Валентина МИХНО.