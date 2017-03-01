Девятиэтажка, которую построили год назад в поселке Зачаганск, начинает трескаться по швам, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". munkeuly 77 (3) Многочисленные жалобы поступили в редакцию газеты "МГ" от жителей микрорайона Коктем, проживающих по адресу: Мункеулы, 77. - Мы заселились по программе для государственных служащих, так радовались, что будем жить в новой квартире. Но счастье наше длилось недолго, до первых дождей. Заселение было в июле, а в сентябре начал протекать потолок. Теперь понимаем, что дом построен некачественно. С наступлением первых морозов у нас начал намерзать лед внутри балкона. Мы столько раз обращались к застройщику и все безрезультатно, даже ходили на день открытых дверей акимата со своими жалобами, - рассказала жительница новостройки Фарида ЛУКПАНОВА. Жители новостройки утверждают, что проект изначально сделан неправильно, много недочетов в строительстве. В угловых квартирах на стенах образовалась сырость, в квартирах затхлый запах. - У нас угловая квартира, это просто ужасно, как нам пришлось зимовать в этом году. От сырости у моей дочери началась страшная аллергия. Только 20 тысяч тенге мы потратили на ее лечение, я могу предоставить все документы из больницы. Мы поставили диван к стене, и даже там я не могу спать, потому что дует даже сквозь стены, на которых стали появляться трещины, - рассказала еще одна из жительниц новостройки Бибихан ТОЛЕБАЕВА. Новоселы опасаются выходить на свои балконы, там собирается вода и отваливается штукатурка. - Я жительница этого дома, моя квартира находится на втором этаже. У меня в ванной комнате находится стояк, который не спускается на первый этаж, а просто его развернули вдоль стены и вывели из квартиры. Ну это же ненормально. С этой проблемой обращалась и в отдел строительства, и в "Казстройпроект". Через 5 месяцев после заселения кто-то из соседей сверху смыл камень, который насквозь пробил стояк, все затопило. Самой пришлось все менять и за все платить, - рассказала Кымбат ГУСМАНОВА. Как пояснила директор строительной фирмы Валентина МИХНО, компания соглашается, что в этом доме есть некоторые недочеты. - К примеру, могу сказать, выделяется конденсат на балконах из-за разности температур, потому что по проекту установлен одинарный стеклопакет. Все недостатки мы устраняем и будем устранять в течение гарантийного срока. А по поводу трещины, которая образовалась на этой девятиэтажкеи, жильцам не стоит волноваться: это всего лишь температурный шов, - отметила Валентина МИХНО. dom dom1 munkeuly 77 (9) munkeuly 77 (8) munkeuly 77 (7) munkeuly 77 (5) munkeuly 77 (2) munkeuly 77 (1) munkeuly 77 (4) Кристина КОБИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА