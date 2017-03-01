Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в прокуратуре ЗКО, в сентябре 2016 года прокуратурой города Уральска разработан проект «Город без азартных игр». - Сотрудниками департамента государственных доходов ЗКО в 5 букмекерских конторах изъяты компьютерное оборудование, модемы и более 200 тысяч тенге по факту осуществления деятельности без соответствующей лицензии и приема ставок на события в онлайн режиме, - отметили в пресс-службе прокуратуры ЗКО. - Кроме того, из 9 торговых точек города изъято 32 лотерейных терминала. По данным фактам проводятся 10 досудебных расследований по статье 307 ч. 1 УК РК "Организация незаконного игорного бизнеса". Также 60 арендодателям вручены уведомления об устранении нарушений, допущенных в результате установки лотерейных терминалов.