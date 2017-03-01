В часы пик здесь создаются пробки из автобусов. Возмущенные пассажиры требуют навести порядок. Полицейские заявили, что они уже начали борьбу с водителями. Неразбериху на автобусной остановке создают как водители, которые тянут время в ожидании пассажиров, так и пешеходы, которые переходят дорогу в неположенных местах. - Я сам работал водителем и знаю, что автобус не должен здесь стоять по несколько минут. Устроили здесь бардак. Вокруг остановки наледь и лужи. Неразбериха, - говорит пенсионер Валентин КУЛАГИН. Сами водители отмечают, что работают по графику. Но время ожидания пассажиров у всех почему-то выходит разное. Некоторые автобусы остановку спутали со стоянкой. - У нас здесь конечная остановка. Мы ждем пассажиров до пяти минут, - говорит водитель по имени Нуркен. - Бывает, что по 3-4 минуты стоим. А иногда подъедешь и встать негде. Все забито под завязку. Сотрудники местной полицейской службы уже начали реагировать на проблему. - За остановку во втором ряду с начала года уже оштрафовано 40 водителей пассажирского транспорта. Это нарушение требований статьи 597 Кодекса об административных нарушениях. Штраф составляет 10 МРП, - говорит инспектор ОАП МПС УВД г.Уральска Динара АБДУЛКАЛИКОВА. Но инспекторы не могут постоянно дежурить на автобусной остановке. Поэтому они призывают водителей к соблюдению правил дорожного движения.